(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 MAR - Sarà finale tra Inter e Fiorentina per la 70/a edizione della Viareggio cup. Nelle semifinali giocate oggi la Fiorentina ha battuto la Juventus per 4-1, l'Inter ha prevalso sul parma per 2-0. La finale si giocherà il 28 marzo alle 15 nello stadio dei Pini di Viareggio.