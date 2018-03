Turismo: 10 mln pernottamenti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - La città di Firenze ha superato i 10 milioni di pernottamenti ufficiali nel 2017, con una crescita sia degli arrivi (+6,7% pari a +240 mila unità) sia delle presenze (+7,8% pari a circa 738 mila pernottamenti). Sono gli stranieri a trainare il settore, con oltre 7,6 milioni di pernottamenti. E' la fotografia scattata da una serie di rilevazioni elaborate dal Centro studi turistici di Firenze. In particolare, spiega una nota, il mercato americano è cresciuto di oltre il 7% ma sono in aumento anche i cinesi e gli inglesi.

Crescono poi del 51,5% i turisti russi, e del +8,4% i brasiliani. In città è il settore extralberghiero che registra la maggiore crescita (+10,8% pari a circa 259 mila presenze) anche se le strutture alberghiere registrano comunque buoni risultati (+6,8%). Se si considerano anche i comuni della città metropolitana, i pernottamenti dei turisti arrivano a sfiorare i 15 milioni nel 2017, con una crescita del 5,7%.