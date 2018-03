Rapina in casa Capannori, anziana vittima in fuga

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 26 MAR - Ostaggio in casa sua, per circa un'ora, di tre rapinatori dai quali è poi riuscito a scappare, chiedendo aiuto ai vicini. Una mossa che ha messo in fuga i banditi, che si sono comunque impossessati di beni per oltre 10.000 euro tra monili in oro e denaro. E' accaduto la notte scorsa a Capannori, in provincia di Lucca, vittima un uomo di 84 anni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi, volto coperto da sciarpe e passamontagna, dopo aver forzato il lucchetto della grata di sicurezza di una porta su retro dell'abitazione sono entrati nella casa dove l'anziano vive da solo. Quest'ultimo si trovava in camera da letto, al piano superiore: sentendo i rumori si è affacciato sulle scale per capire cosa stesse succedendo ed è stato allora che è stato bloccato da uno dei rapinatori che lo hanno poi immobilizzato. Non sarebbe stata comunque usata violenza nei confronti della vittima. I banditi sono rimasti circa un'ora nell'abitazione, mettendola a soqquadro: trovati oggetti in oro e contanti poi portati via. L'anziano è poi riuscito ad aprire la porta di casa e a fuggire da alcuni vicini per chiedere aiuto: a quel punto i banditi sono scappati.