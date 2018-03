Furto in agenzia di congressi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Furto in un'agenzia che organizza congressi a Firenze. I ladri si sono introdotti nella struttura forzando una portafinestra. Bottino, 4.000 euro in buoni pasto e 1.000 euro in contanti. Sia i buoni che i soldi erano custoditi in una cassaforte che è stata divelta. Indagini della polizia.