Maggio, Mehta rinuncia 4 concerti aprile

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Il maestro Zubin Mehta rinuncia ai quattro concerti di aprile che lo avrebbero visto sul podio del Teatro del Maggio di Firenze nell'ambito della stagione sinfonica 2017-2018. Per sostituirlo hanno confermato la disponibilità Vladimir Ashkenazy e Mikhail Jurowski. Ne dà notizia la stessa Fondazione Maggio musicale di Firenze, spiegando che Mehta ha "deciso di cancellare i propri impegni di aprile per concentrarsi nelle ultime cure che i medici gli hanno prescritto". Lo sostituiranno Vladimir Ashkenazy per i concerti del 6 e 8 aprile e Mikhail Jurowski per quelli del 12 e 15 aprile.