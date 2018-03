Batistuta "Pioli sta lavorando bene"

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Sta lavorando bene e ha buone idee per il futuro". Così Gabriel Batistuta sul lavoro del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Oggi l'ex bomber argentino ha seguito l'allenamento della squadra viola allo stadio Franchi, alla presenza di Giancarlo Antognoni e di Emanuele Della Valle. L'ex campione si è intrattenuto con Pioli e la squadra. "Sono contento qui, mi trattano sempre bene - ha detto l'ex giocatore. Pioli sta lavorando bene, ha buone idee per il futuro, spero che la classifica continui a migliorare, la Fiorentina gioca meglio della sua posizione". Batistuta ha ricordato Astori: "La sua scomparsa è stata una tragedia. Ne ha parlato tutto il mondo. Se penso a Davide, è dura parlarne". Poi una battuta su Simeone: "Sta facendo la propria carriera, è giovane, sta facendo bene. I tifosi pretendono tutto e subito ma non è possibile, pure per me i primi anni sono stati difficili, quando poi capisci Firenze e i fiorentini e cominci a sentirti a casa tutto viene di conseguenza".