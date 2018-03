Tiziano Renzi, io innocente processatemi

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - "Urlo con forza la mia innocenza che peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni. Ma dopo 4 anni di processi sui giornali con uno stillicidio di anticipazioni, notizie, scoop senza che mai ci sia un solo responsabile per le clamorose e continue fughe di notizie, adesso dico basta. Sono io che chiedo che si facciano i processi. Ma si facciano nelle aule di tribunale, non sui giornali". Lo dice Tiziano Renzi che oggi è stato sentito dai pm fiorentini che indagano su alcune fatture sospette. "Voglio essere processato davanti alla giustizia italiana per ciò che ho fatto, non sui giornali per il cognome che porto", scrive Tiziano Renzi aggiungendo: "Ancora oggi dovevo essere interrogato a Firenze e ore prima dell'appuntamento con i magistrati le redazioni dei giornali erano già state allertate". "Non ho niente da temere - scirve ancora -, non avendo commesso alcuno dei reati che mi sono stati contestati".