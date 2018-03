Musei, nasce il 'Medagliere napoleonico'

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 22 MAR - Collezionisti storici allestiscono il museo del medagliere dell'Europa Napoleonica. Il museo, che conterrà pezzi di straordinario valore storico, troverà spazio presso l'ex carcere di Palazzo Pretorio a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

La collezione presenterà 900 medaglie esemplari originali coniati in vari paesi europei tra il 1789 e il 1840 per commemorare eventi di quel periodo. Tra queste due medaglie con il piombo della Bastiglia, le medagliette in argento lanciate alla folla assiepata al matrimonio di Napoleone con Maria Giuseppina in Notre Dame, il rarissimo medagliere completo di Mudie con cui l'opinione pubblica inglese celebrò la caduta di Napoleone e l'unici punzone e la relativa medaglia utilizzato nel 1808, dalla zecca di Parigi per coniare le medaglie celebrative dell'annessione alla Toscana all'Impero francese. La cerimonia di apertura, prevista per sabato, vedrà la presenza del professor David Mark Ham, presidente della società internazionale napoleonica.