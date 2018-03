Rapina in banca,presenti chiusi in bagno

(ANSA) - SIENA, 21 MAR - Rapina nella filiale Chiantibanca oggi a Siena, a ridosso del centro storico dove, poco prima della chiusura, tre malviventi con volto travisato da berretti e fazzoletti hanno minacciato i dipendenti facendo intendere di avere una pistola ma senza mai mostrarla. I tre, dall'accento meridionale, hanno poi chiuso nel bagno i dipendenti e gli otto clienti presenti per poi impossessarsi di un bottino che si aggirerebbe intorno ai 10mila euro, e allontanarsi a piedi. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra mobile per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni mentre scattavano le ricerche dei rapinatori.