Fai: in Toscana 49 i luoghi visitabili

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Dalle Murate a Firenze all'accademia navale di Livorno, dalla Rocca di Ripafratta a San Giuliano Terme (Pisa) all'ospedale Serristori di San Giovanni Valdarno (Firenze), passando per il palazzo Vescovile di Arezzo, e lo 'Spedale' di Maggiano a Lucca, fino alla possibilità di ammirare parte di un affresco 'segreto' del Quattrocento, custodito dentro una residenza privata a Scarlino (Grosseto): sono alcuni dei 49 luoghi che in Toscana saranno visitabili durante le Giornate Fai di primavera, il 24 e 25 marzo. Alcune visite, è stato spiegato, saranno riservate soltanto agli iscritti al Fai. Tra queste, la fattoria Casagrande a Figline Valdarno (Arezzo), l'ex ospedale di San Matteo a Firenze, e il Grand hotel Plaza e Locanda maggiore a Montecatini Terme (Pistoia). Visita per i soli iscritti anche per parte dell'affresco 'segreto' a Scarlino, che è stato scoperto essere parte di una grande crocifissione che ornava quello che un tempo era l'Oratorio della compagnia di Santa croce.