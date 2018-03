Camion ribaltato piazza Stazione Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Un camion che stava scaricando materiale al cantiere della tramvia in piazza Stazione a Firenze si è ribaltato stamani. Nessuna conseguenza per le persone.

Tutto è accaduto intorno alle 8,15. Dai primi accertamenti sembra che a provocare il ribaltamento possa essere stato un errore di manovra durante lo scarico del materiale.

Su fb l'assessore comunale Stefano Giorgietti spiega: "È successo che il mezzo che trasportava del materiale si è ribaltato durante lo scarico per un errore dell' operatore. Si tratta di un piccolo incidente che non ha avuto nessuna conseguenza se non quella di dover portare l'autocarro in officina per le riparazioni".