Allerta per il vento in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Codice arancione in tutta la Toscana a causa del vento. L'allerta emessa dalla protezione civile regionale scatterà alla mezzanotte e proseguirà fino alle 17 di domani, 21 marzo: previsto l'ingresso di forti venti di Grecale. Emesso anche un codice giallo per neve dalle 20 di oggi fino alle 6 di domani per tutta la zona orientale della regione, dall'Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello fino al grossetano.

Ecco nel dettaglio la situazione prevista.

Riguardo al vento, sul territorio della Città metropolitana di Firenze previste raffiche fino a 70 km orari in pianura e 100 km/h sui crinali appenninici.

Per la neve possibili nevicate sulle colline senesi e grossetane senza accumuli al di sotto dei 400-500 metri, con accumuli non significativi fra i 500 e i 600 metri e poco abbondanti oltre i 600 metri. Sull'Appennino aretino e fiorentino possibili accumuli fino a poco abbondanti oltre i 400 metri (fino al fondovalle sull'Alto Mugello).