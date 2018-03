Vela, 1/a edizione Trofeo Artiglio

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Marina di Carrara (Massa), Portovenere (La Spezia), Viareggio (Lucca): queste le tre località dove quest'anno tra maggio e ottobre si svolgerà la 1/a edizione del Trofeo Artiglio, circuito di regate per barche a vela d'epoca e storiche. Promosso dall' Associazione Italiana Vele d'Epoca, la Marina Militare, il Club nautico Versilia, Vele Storiche Viareggio e Barche d'Epoca e Classiche, il Trofeo è un circuito su tre tappe nato per incoraggiare la partecipazione delle imbarcazioni a vela d'epoca e storiche a competere su campi di regata molto vicini tra loro. "Negli ultimi anni tanti armatori hanno spesso rinunciato a partecipare a regate troppo distanti dal proprio posto di stazionamento - spiega Gianni Fernandes, presidente dell'Associazione Vele Storiche Viareggio -. Il vantaggio è quello di favorire un circuito in un tratto di mare caratterizzato da un'elevata concentrazione di vele d'epoca. Poche miglia per raggiungere il luogo della manifestazione e tornare al proprio porto di stazionamento".