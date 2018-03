Toscana fuori da emergenza idrica

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie alle precipitazioni sopra le medie registrate in questo ultimo periodo. Lo rende noto la Regione spiegando che "viste anche le disponibilità di risorsa idrica con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell'anno scorso". La decisione è stata presa dopo l'ultima cabina di regia - presenti Regione, Ait, Lamma, Arpat ed Anci - istituita per monitorare e gestire l'emergenza regionale per crisi idrica.