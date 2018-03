Frecce Tricolori su Firenze il 28 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Dopo dieci anni le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare Firenze il 28 marzo prossimo, in occasione del 95/o anniversario della fondazione dell'Aeronautica Militare, e dell'80/o anniversario della nascita della Scuola di Guerra Aerea delle Cascine, oggi Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Gli eventi saranno celebrati con una cerimonia militare solenne a Piazzale Michelangelo: è annunciata la presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti, ancora in forse quella del premier Paolo Gentiloni. "Il nostro Stato Maggiore crede molto in questo importante avvenimento", ha detto il generale Stefano Fort, comandante dell'Istituto. Nell'occasione si celebreranno anche giuramento e battesimo del 1/o Corso della Scuola Militare Aeronautica 'Giulio Douhet', che ha sede nell'Istituto. Fra le iniziative collaterali annunciate, il 27 marzo sarà inaugurata una mostra fotografica a tema aeronautico presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, e ci sarà un concerto al Teatro della Pergola.