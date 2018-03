Falsi, 60 mln $ indennizzo a Ferragamo

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Un indennizzo pari a 60 milioni di dollari, inibitoria nei confronti di 60 proprietari, ignoti, di profili online illeciti e il trasferimento alla Salvatore Ferragamo di circa 150 nomi a dominio che usurpavano il marchio, ospitando siti web attivi nella commercializzazione di prodotti contraffatti. E' quanto ha deciso il tribunale di New York a favore della casa di moda fiorentina. A rendere nota la decisione la stessa maison che parla di "nuovo importante risultato nella lotta alla contraffazione per il Gruppo Salvatore Ferragamo, impegnato da sempre attivamente a combattere questo devastante fenomeno che danneggia sia i brand del lusso che i consumatori".

Riguardo alla indennizzo di 60 milioni di dollari, lo stesso si lega all'ingente danno economico per il Gruppo riconosciuto dal tribunale statunitense ed è da riferirsi ai 60 proprietari di profili online illeciti, di identità sconosciuta.