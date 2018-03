Astori:presto centro sportivo intitolato

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Il Centro sportivo al fianco dello stadio Franchi, a Firenze (noto come i 'campini'), verrà presto intitolato a Davide Astori, il capitano viola morto a 31 anni il 4 marzo scorso. Il Comune ha confermato quanto annunciato dalla Fiorentina: oggi, a parlarne, è stato l'assessore allo Sport e alla toponomastica, Andrea Vannucci. "Si tratta di una scelta condivisa da Palazzo Vecchio, la società e la famiglia - ha spiegato Vannucci - dunque presto dedicheremo a Davide questa struttura. Nelle prossime settimane porterò in Giunta, in accordo con il sindaco Dario Nardella, la delibera di intitolazione; poi, insieme alla famiglia, sceglieremo la data migliore per la cerimonia".