Provoca incidenti a Firenze,fugge ferito

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Alla guida di una Ford Fiesta con targa romena ha seminato il panico iniziando a sorpassare le auto in coda in via Pistoiese dopo essersi gettato nella corsia opposta dove transitavano le auto dirette verso il centro di Firenze. Dopo aver urtato frontalmente un Doblò e una Panda, è finito contro un'Opel Zafira. A questo punto, secondo i testimoni, dalla Ford è uscito un uomo con il volto sanguinante che si è allontanato. E' successo in via Pistoiese, alla periferia di Firenze. Tre persone sono rimaste ferite, ma nessuno in modo grave. Tutto è iniziato intorno alle 17.15. La Ford che transitava in via Pistoiese, diretta fuori città, all'altezza dell'incrocio con via del Granchio-via del Pesciolino ha iniziato a sorpassare la fila di veicoli fermi al semaforo. Dopo il terzo urto non è riuscito a far ripartire la vettura ed fuggito a piedi. Sul posto, 3 pattuglie dei vigili urbani e il 118. All'interno dell'auto sono stati trovati dei documenti dai quali emergerebbe la proprietà di una donna rumena.