Pioggia e neve in arrivo, codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - E' prorogato fino alle 12 di lunedì 19 marzo il codice giallo per pioggia in Toscana, e dalla mezzanotte di stasera e per tutta la giornata di lunedì anche codice giallo per il rischio di neve, che interesserà l'intera dorsale appenninica toscana, dalla Lunigiana fino alla Valtiberina. Ne dà notizia la sala operativa della Protezione civile regionale. Il rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore interesserà tutta la Toscana, mentre per il reticolo principale la validità è confermata per i bacini della Toscana compresi nell'area tra quello del Fine, Val di Cecina, e dell'Ombrone grossetano. Si tratta degli effetti della perturbazione in transito, con piogge e rovesci sparsi e temporanei, rinforzi dei venti. Un miglioramento è previsto a partire dal pomeriggio di lunedì. Attese nevicate nottetempo e nella prima mattinata fino a 500-600 metri in Appennino (o localmente a quota più basse in particolare sull'Alto Mugello) con accumuli fino a 10 cm in collina e fino a 15-20 cm in montagna.