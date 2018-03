Chianti candidato Unesco,vertice sindaci

(ANSA) - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE), 18 MAR - Portare avanti l'impegno sul distretto rurale del Chianti, e un confronto sulla candidatura del territorio chiantigiano a riconoscimento Unesco come patrimonio dell'umanità. Sono i temi al centro di un incontro tra dieci sindaci del Chianti tenuto a San Casciano Val di Pesa (Firenze). "Ci siamo riuniti per portare avanti l'impegno sul distretto - sottolineano i primi cittadini - e confrontarci sulla candidatura del territorio chiantigiano a riconoscimento Unesco come patrimonio dell'umanità, oltre che sulle imminenti positive novità nel settore turistico con il Chianti proposto dalla Regione Toscana a far parte di un unico ambito di azione sul modello di quanto già avvenuto negli strumenti regionali di governo del territorio". I sindaci hanno anche discusso sulle denominazioni amministrative ed espresso apprezzamento per "il lavoro dei comuni di Barberino e Tavarnelle verso una fusione lungamente ponderata e frutto di un impegno e di politiche condivise negli anni".