Si getta sotto treno,muore a San Miniato

(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 16 MAR - Si sarebbe gettato sotto un treno regionale in transito sulla linea Pisa-Firenze.

E' morto così un uomo a circa 300 metri dalla stazione di San Miniato (Pisa). Secondo le prime informazioni la vittima, che avrebbe tra i 50 e i 60 anni, sarebbe stata vista gettare via uno zaino e poi lasciarsi travolgere dal convoglio, intorno alle 18.50, che viaggiava in direzione Firenze. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche la polfer. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per oltre un'ora in entrambe le direzioni. Poi, intorno alle 20.15, la circolazione è ripresa su un solo binario in attesa del completamento dei rilievi. Numerosi i treni regionali cancellati e anche quelli che hanno subito ritardi.