Mostre: 40 opere di Scuola Senese '800

(ANSA) - SIENA, 16 MAR - Una collezione privata composta da 40 opere tra dipinti, disegni e acquarelli della Scuola Senese dell'800 per la prima volta in mostra. E' 'Amos Cassioli e gli amici puristi. Opere dell'800 senese da una collezione privata', la mostra ad Asciano (Siena) dal 24 marzo al 29 luglio e a Saturnia (Grosseto) dal 5 agosto al 5 novembre. La collezione, in mostra al Museo Cassioli unico museo di arte dell'Ottocento presente in provincia di Siena, propone anche una rara pietra litografica matrice di stampa del noto quadro di Amos Cassioli rappresentante la 'Madonna del pensiero'. Saranno visibili dipinti e disegni di Luigi Mussini, Alessandro Franchi, Cesare Maccari, Pietro Aldi, Ricciardo Meacci, Giuseppe Cassioli. "La mostra intende così arricchire la conoscenza dello stesso Cassioli e della scuola senese dell'epoca fino a riportare l'attenzione sul museo in ambito nazionale", dicono gli organizzatori. La mostra sarà inserita nel percorso delle Giornate di Primavera del Fai.