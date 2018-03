In A1 dopo furto speronano polstrada

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Tre uomini di 21, 44 e 63 anni sono stati arrestati dalla polstrada di Firenze, al termine di un lungo inseguimento in A1 durante il quale hanno anche speronato un'auto dei poliziotti nel tentativo di scappare. I tre, che poco prima avevano rubato attrezzi da lavoro per 10.000 euro di valore in un furgone in sosta in un'area di servizio nell'Aretino, sono finiti in manette con l'accusa di furto. I malviventi, originari della Campania, già noti alle forze dell'ordine per reati simili, sono stati bloccati all'altezza di Barberino del Mugello.