Fiorentina: A.Della Valle con la squadra

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - In un momento particolarmente doloroso per la Fiorentina e i suoi tifosi dopo l'improvvisa scomparsa di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo, Andrea Della Valle è arrivato a Firenze per stare vicino alla squadra attesa dalla trasferta con il Torino. Il patron viola ha pranzato con Pioli e i giocatori al centro sportivo poi si è spostato allo stadio Franchi per seguire l'allenamento. Rimarrà fino a domani, fino alla partenza della squadra. Adesso più che mai, senza il capitano, c'è bisogno di grande unione e compattezza, vale per la Fiorentina ma anche per tutti i suoi tifosi che attendono di capire dai Della Valle se resteranno al timone del club o se resta confermata la volontà di cederlo espressa con un comunicato diffuso lo scorso giugno dopo l'ennesima contestazione. Adesso è importante solo cercare di ripartire in qualche modo, nel nome e nel ricordo del capitano. A Torino Pioli, recuperato anche Milekovic, vuole confermare gli stessi titolari schierati contro il Benevento.