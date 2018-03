World Speech Day,primi in Ue hate speech

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - "In nessun Paese europeo, e persino in ambito globale, l'hate speech sta raggiungendo livelli paragonabili a quelli attuali italiani. Negli ambiti più diversi, dalla politica allo sport fino alla cronaca, il rancore e l'odio che circolano sui social network stanno mettendo a nudo le profonde divisioni fino a poco tempo fa rimaste sopite del Paese e la loro virulenza sta arrivando vicino a soglie pericolose". Lo ha detto a Firenze Armando Cristofori, ambasciatore globale del World Speech Day, la Giornata mondiale della Parola. Proprio da Firenze, ha spiegato Cristofori, "la città in cui è nata la lingua italiana e che anche recentemente ha visto aspre contrapposizioni su casi violenti di cronaca, con il World Speech Day vogliamo lanciare un messaggio di natura opposta: la chiave di una civile convivenza sta nei discorsi che possono ispirare la crescita, nella comunicazione e nel reciproco scambio di idee, nella necessità di creare con la parola ponti. L'hate speech si batte con le armi del buon esempio".