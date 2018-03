Visconti e Proust, mostra film mai fatto

(ANSA) - LUCCA, 15 MAR - Più di 40 progetti scenografici esecutivi, pronti per essere trasformati in set cinematografico, e altrettanti bozzetti di costumi, oltre a un vasto apparato di documentazione, per raccontare il sogno di Luchino Visconti di tradurre sul grande schermo l'opera epocale di Marcel Proust. E' 'Luchino Visconti. Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato', mostra a cura di Alessandro Romanini e Francesco Frigeri ospitata al Palazzo Ducale di Lucca dal 17 marzo al 21 aprile, e promossa da Lucca film festival e Europa cinema insieme al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.