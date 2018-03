Pulizia a Pianosa, invito a cittadini

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 15 MAR - Una giornata straordinaria dedicata alla pulizia di Pianosa (Livorno), l'isola protetta dal Parco nazionale del'Arcipelago toscano.

L'iniziativa si chiama '10000 mani per Pianosa', ed è aperta ai cittadini di ogni età e agli amanti del mare delle isole e dei paesaggi naturali. L'appuntamento è per il 24 marzo e si inserisce nell'ambito del progetto di educazione ambientale '10000 mani per l'Elba' promosso dalla prefettura di Livorno d'intesa con Parco, carabinieri forestali ed Esa ed è programmato in accordo con il Comune di Campo nell'Elba e la direzione del carcere di Porto Azzurro.

Durante la giornata verranno raccolti principalmente i rifiuti spiaggiati, depositati dalle mareggiate invernali sulle coste dell'isola, e nelle aree adiacenti la costa. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ciascuno dei quali sarà coordinato da una guida parco che lo accompagnerà lungo i sentieri dell'isola. Potranno partecipare anche gruppi di bikers organizzati autonomamente e con cicli propri.