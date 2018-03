Niccolini Firenze gestito giovani attori

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Per la prima volta in Italia un teatro, il Niccolini di Firenze, sarà interamente animato, gestito e curato negli spettacoli da una compagnia di giovani attori. Protagonisti i neodiplomati della Scuola 'Orazio Costa', della Fondazione Teatro della Toscana, riuniti sotto il nome de 'I Nuovi', cui si affiancheranno anche diplomati in altre scuole. Saranno impegnati, a turno, in tutti gli aspetti della macchina teatrale: direzione artistica, amministrazione, comunicazione, pulizie. Il progetto sarà strutturato su un percorso di 3 anni, con borsa di studio mensile per ciascuno degli attori coinvolti. Per tutti è prevista un'intensa attività formativa. Il compito di far conoscere la maestria degli artigiani della scena sarà svolto dal laboratorio di costumi e scene del Teatro della Pergola. Sul fronte degli spettacoli saranno seguiti e diretti da Marco Baliani nella Mandragola di Machiavelli dall'11 al 22 aprile e, a seguire, da Gianfelice Imparato, Glauco Mauri, Andrée Ruth Shammah e Beppe Navello.