Gru urta alta tensione, salvi operai

(ANSA) - GROSSETO, 15 MAR - La gru montata su un camion impegnata per spostare alcuni rami a bordo strada ha urtato i cavi dell'alta tensione sulla provinciale Castiglionese a Grosseto. Salvi gli operai che lavoravano vicino al camion e anche l'autista: la scarica elettrica si è scaricata direttamente sulle gomme del mezzo senza colpirli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco ma, prima di poter mettere in sicurezza tutta la zona, anche i pompieri hanno dovuto attendere l'intervento dei tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel. Solo quando questi hanno staccato per qualche minuto la distribuzione dell'energia è stato possibile abbassare il braccio della gru. La strada è rimasta chiusa per poco tempo, con il traffico regolato dalla polizia municipale. Enel spiega in una nota che i disagi sono stati minimi per gli utenti.