Giù tetto nel Pisano, nessun ferito

(ANSA) - POMARANCE (PISA), 15 MAR - Il tetto di una palazzina a Pomarance, nel Pisano, è improvvisamente crollato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile locale. Il cedimento strutturale non ha provocato feriti anche se le cinque famiglie che abitavano l'edificio sono state evacuate e sono rimaste temporaneamente senza casa.

Le cause del crollo sono ancora in corso di accertamento e sul posto si trovano anche il sindaco del piccolo comune dell'Alta Val di Cecina e i tecnici dell'amministrazione che stanno lavorando per trovare una sistemazione alle famiglie evacuate e decidere quali provvedimenti adottare per il ripristino delle condizioni di abitabilità insieme ai proprietari.