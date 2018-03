Cc Firenze: chiuse indagini violenza sessuale 2 studentesse

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - La procura di Firenze ha chiuso le indagini sui due carabinieri, Marco Camuffo e Pietro Costa accusati di aver violentato, la notte del 7 settembre scorso, due studentesse statunitensi che avevano riaccompagnato a casa a Firenze. Violenza sessuale aggravata il reato contestato ai due militari dalla procura che ha firmato l'avviso di conclusione indagini. E' quanto riportato da alcuni quotidiani.

A denunciare i due carabinieri furono le due studentesse, 20 e 21 anni, la cui testimonianza è stata poi raccolta con incidente probatorio lo scorso 22 novembre. Le giovani raccontarono di aver incontrato in un locale a piazzale Michelangelo i due militari che poi si offrirono di accompagnarle a casa. All'arrivo, invece di accomiatarsi, i due carabinieri entrarono nel palazzo dove poi, per le scale e in ascensore, ci sarebbero state le violenze secondo la denuncia delle due studentesse, che erano entrambe ubriache: le analisi verificarono che avevano un tasso alcolemico fuori norma, pari a 1,68 l'una e 1,59 l'altra. I due militari hanno sempre sostenuto che le due studentesse erano consenzienti.(ANSA).