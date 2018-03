A1 chiusa 1 notte Barberino-Calenzano

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Sull'A1 Milano-Napoli, dalle 21 di sabato 17 alle 7 di domenica 18 marzo, sarà chiuso il tratto tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, in direzione sud, per lavori legati alla terza corsia. E' quanto comunicato da Autostrade per l'Italia in una nota. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Barberino, si potrà percorrere la Sp8 Militare per Barberino e rientrare sulla A1 a Calenzano.