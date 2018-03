Craig Green guest designer a Pitto Uomo

(ANSA) FIRENZE, 14 GEN - È il designer londinese Craig Green il menswear guest designer di Pitti Uomo 94, in programma a giugno: con una sfilata presenterà la collezione primavera-estate 2019.

"E' un onore per me essere invitato a presentare la mia collezione come guest designer di Pitti Immagine Uomo", le parole di Craig Green che nel 2012 ha lanciato il brand eponimo subito dopo aver conseguito il fashion masters alla Central Saint Martins. "Nelle collezioni di Craig Green emergono molti dei fattori critici di successo per chi fa moda oggi - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine - e in particolare la capacità di innovare in modo anche radicale i codici del menswear, senza perdere mai di vista le dinamiche del mercato contemporaneo. Abbiamo seguito le evoluzioni del suo stile che mixa influenze del workwear e volumi futuristici, silhouette scultoree e aspetti funzionali".