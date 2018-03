Torna Korea Film Fest a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Il controverso rapporto tra Nord e Sud Corea, la forza delle donne e la rivincita del fantasy.

Questi alcuni temi della 13/a edizione di Florence Korea Film Fest, dedicato alla cinematografia sudcoreana contemporanea in programma dal 22 al 30 marzo a Firenze. Oltre 40 i titoli di quest'anno, tra corti e lungometraggi e anteprime. Tra gli incontri quello con Ha Jung-woo, stella coreana, che presenterà in prima europea (24/3) il fantasy 'Along with the Gods: the two worlds'. Sei pellicole invece esplorano il rapporto tra Sud e Nord Corea, con opere che spaziano dal dramma sportivo alla commedia. Ad aprire il festival 'The Fortress', film ambientato nel 1636 durante la seconda invasione Manciù della Corea. Nel cartellone anche la sezione dedicata ai film di maggior risonanza prodotti in Corea, tra cui 'A taxi driver', di Gang Hun, candidato a rappresentare la Corea del Sud nella selezione delle nomination per gli Oscar al miglior film in lingua straniera. Infine i corti.