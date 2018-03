Street art, a Firenze mappa graffiti

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - A Firenze mappa della 'street art' in città. Oltre 50 spazi segnalati di creatività urbana, con grandi murales, graffiti e interventi con adesivi, 'stencil' e affissioni che caratterizzano ormai da qualche anno le strade della città, oltre ai luoghi scelti dal Comune dove sarà possibile realizzare nuovi interventi artistici. La mappa è online, sul sito del Comune: sono indicati anche spazi particolari dove 'graffitare', dai bandoni messi a disposizione dai negozianti ai muri lungo la ferrovia, dal retro dei pannelli della tramvia alle pareti di alcuni istituti scolastici, dai piloni del viadotto all'Indiano ai sottopassi delle Cure, del Gignoro e di piazza Alberti. Ma anche percorsi nel parco delle Cascine e l'arredo urbano in piazza Nannotti.

E' in arrivo anche un nuovo sito (www.firenzestreetart.com) che vuole dare visibilità ulteriore ai luoghi di creatività e produzione della street art fiorentina, integrando il lavoro già fatto dal Comune per fare il punto sull'arte underground a Firenze.