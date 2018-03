Sempre rallentati treni Chiusi-Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all'Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo.

Circa 60 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono impegnate nell0intervento, con il posizionamento di micropali nel terreno per consolidare l'area. Per il completamento dell'attività di cantiere al momento si prevedono, in base alle previsioni meteorologiche, almeno altri tre giorni di lavoro.

La normale circolazione, conclude Fs, riprenderà al termine dei lavori.