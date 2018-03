Scontro nel Senese, un morto e 3 feriti

(ANSA) - SIENA, 13 MAR - Incidente mortale in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 541 tra Casole d'Elsa e Colle Val d'Elsa (Siena). Vittima un uomo di 40 anni, di origini sarde. A nulla sono valse le operazioni di rianimazione dei sanitari intervenuti sul posto. Nello scontro, all'altezza di località Bufalaia, sono anche rimaste ferite tre persone. Due, un uomo di 68 anni ed un altro di 32, sono state trasportate con l'elicottero all'ospedale di Siena: entrambi ricoverati, non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo ferito, non grave, un uomo di 37 anni, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Poggibonsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco e i carabinieri che ricostruiscono la dinamica dell'incidente.