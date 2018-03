Vela: Perini Navi,1/a volta a Palm Beach

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Per la prima volta Perini Navi sarà presente al Palm Beach Boat Show, dal 22 al 25 marzo 2018 a West Palm Beach. Perini presenterà in anteprima i modelli dei nuovi progetti: l'Eco Tender di 25 mt e il S/Y Evolution di 42 mt. L'Eco Tender è un'imbarcazione progettata in alluminio dotata di un sofisticato sistema di propulsione ibrida flessibile e una propulsione "zero emission mode". Quest'ultima - oltre a rendere la barca silenziosa durate la notte - permette di entrare nelle baie protette e nei parchi naturali, godendo appieno anche delle zone che normalmente non sono visitabili in barca.

Il S/Y E-volution, a sua volta realizzato in alluminio, è dotato di uno scafo con deriva mobile e un piano velico con albero in carbonio. E-volution risponde alle esigenze di una nuova generazione di armatori che chiede imbarcazioni di grandi dimensioni che possano affrontare lunghe percorrenze e facilità di navigazione.