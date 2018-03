Tenta rientro in albergo con sci,è grave

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - A causa di un errore di valutazione, ha tentato di rientrare in albergo con gli sci - quando era già fuori dalla pista - ma è caduto da un muro, precipitando per circa sei metri. Così, in base a una prima ricostruzione, è rimasto ferito a Cervinia uno sciatore fiorentino di 53 anni. L'uomo è stato soccorso con l'elicottero poco dopo le 16 ed è stato portato all'ospedale Parini di Aosta.

Ha riportato diversi traumi ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione, con una prognosi di 90 giorni.