Furto a Prato, via bici per 50.000 euro

(ANSA) - PRATO, 12 MAR - Una quindicina di biciclette di vario tipo, per un valore complessivo di 50.000 euro, sono state rubate la notte scorsa in un negozio di Prato. Sul posto è intervenuta la polizia. Da quanto ricostruito, come si legge in una nota, i ladri, dopo aver forzato i lucchetti di chiusura della saracinesca metallica dell'esercizio, avevano poi infranto la vetrata della porta di accesso, prelevando circa 15 biciclette. Gli investigatori ritengono presumibile che le bici siano state poi rapidamente caricate su un furgone posizionato a ridosso del negozio.