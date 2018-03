Crolla edificio disabitato,muore un cane

(ANSA) - PISA, 12 MAR - Un cane da caccia è morto stamani sotto le macerie di un fabbricato disabitato che è crollato a Buti (Pisa). Sono stati i vigili del fuoco a ritrovare sotto i detriti l'animale ormai morto. Il crollo ha interessato una palazzina costituita da due piani fuori terra. L'edificio era disabitato e in avanzato stato di degrado e non è escluso che il cedimento sia stato provocato anche dalle ultime piogge. I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina (Pisa) sono intervenuti dopo il crollo per mettere in sicurezza l'area e hanno effettuato una ricerca sotto le macerie dove hanno individuato ed estratto la carcassa del cane rimasto schiacciato. Sul posto anche la polizia municipale e il proprietario dell'animale che non ha saputo spiegarsi come mai il cane si fosse introdotto dentro la palazzina prima del crollo.