Spray peperoncino a volto di tre turisti

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Spray al peperoncino è stato spruzzato, nella tarda serata di ieri, sul volto di tre ragazzi all'interno di un locale di via Palazzuolo a Firenze.

I tre, turisti finlandesi, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Santa Maria Nuova. Per i giovani stranieri la prognosi è stata di un solo giorno. Indagini della polizia in corso per chiarire la causa dell'aggressione avvenuta nel locale da ballo.