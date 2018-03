Maltempo: ingrossano fiumi nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 11 MAR - Fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese, ma senza criticità rilevanti: così, in serata, l'ondata di maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l'allerta arancione fino a domani pomeriggio. Per le piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese - a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo - e Stella, che a Casalguidi è a livello della strada e viene controllato a vista. La protezione civile di Firenze segnala stasera che "il livello idrometrico del fiume Ombrone Pistoiese, del fiume Bisenzio e del torrente Marina hanno superato la prima soglia" e "personale del Genio Civile Valdarno Centrale ha avviato le operazioni di monitoraggio". In montagna il maltempo ha causato una nuova frana a Pian dei Sisi di Abetone dove nei giorni scorsi, proprio a causa di un movimento franoso era stata chiusa la statale 12 del Brennero (poi riaperta) ed erano state evacuate alcune case.