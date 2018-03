Astori, Della Valle al Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Al suo arrivo al Franchi, anche Diego Della Valle ha voluto fermarsi davanti al 'muro del pianto' eretto in questi giorni dai tifosi viola sui cancelli dello stadio per ricordare e omaggiare Davide Astori. Il proprietario del club viola è rientrato dall'estero, dove si trovava per impegni di lavoro, per assistere alla gara con il Benevento, la prima senza il capitano. Mentre il fratello Andrea già da ieri è a Firenze per stare in ritiro con la squadra.

I due proprietari della Fiorentina mancavano dal Franchi da quasi un anno: al loro arrivo sono stati accolti da applausi dai tifosi. Sui led a bordo campo niente cartelloni pubblicitari ma le scritte 'Davide sempre con noi' e '13 Davide Astori'. Dopo la lettura delle formazioni e il nome di Astori scandito dall'altoparlante sul maxischermo è stato trasmesso il video con le immagini più belle del capitano e la musica di Jovanotti, contrassegnato dalla maxi sciarpata in curva Fiesole. Uno scenario suggestivo e commovente.