In Toscana allerta per maltempo

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Un doppio codice, arancione e giallo, dalle 8 di domani, domenica 11 marzo, e fino alle 12 di lunedì 12, per pioggia e vento in Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in previsione dell'arrivo di un'intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali. La perturbazione interesserà gran parte del territorio regionale, con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, più frequenti ed abbondanti sulle zone Nord Ovest e nel Pistoiese. Lunedì ancora instabile con precipitazioni più sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.