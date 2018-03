Sammezzano,'no' ad assegnazione a Kairos

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - Non ha pace il Castello di Sammezzano a Reggello (Firenze), raro esempio di architettura orientalista dell'800. Il tribunale di Firenze, su richiesta del curatore fallimentare della Sammezzano Castle - società che era proprietaria della tenuta e che è stata dichiarata fallita a dicembre scorso -, ha dichiarato la improcedibilità della procedura esecutiva che aveva portato, il 3 novembre scorso all'assegnazione del Castello bene a Kairos.

Già smontati, su richiesta del curatore, come spiega Kairos, i ponteggi installati per eseguite lavori di straordinaria manutenzione nel castello, le cui cattive condizioni l'hanno portato a essere inserito tra i 12 monumenti del Vecchio continente considerati più a rischio da Europa Nostra e Ibei La decisione del tribunale fiorentino risale al 5 marzo e ora di tutta la vicenda si occuperà il tribunale di Arezzo che ha dichiarato il fallimento della Sammezzano Castle. Kairos ha preannunciato reclamo: "Non permetteremo che il castello venga rimesso all'asta".