Aeroporto Firenze, Prato ricorre Tar

(ANSA) - PRATO, 9 MAR - Il Comune di Prato farà ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana contro il decreto di Valutazione per l'impatto ambientale (Via) sull'ampliamento dell'aeroporto fiorentino di Peretola. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città Matteo Biffoni (Pd) in apertura del Consiglio comunale straordinario che si tiene oggi sull'ampliamento dello scalo.

"La decisione - spiega il sindaco - è dovuta all'esclusione del nostro Comune dall'Osservatorio ambientale che ha il compito di monitorare il rispetto delle prescrizioni alla Via". Il ricorso pratese si aggiunge a quelli che presenteranno il Comune di Sesto Fiorentino (Firenze) con la propria avvocatura e quello congiunto dei Comuni di Poggio a Caiano, Calenzano, Carmignano, oltre che a quello di alcuni comitati di cittadini.