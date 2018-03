Nautica, Perini alla regata per velieri

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - C'è anche l'Italia con Perini Navi tra gli organizzatori della St.Barths Bucket Regatta, il più importante appuntamento al mondo dedicato ai velieri di grandi dimensioni, in programma a St.Barthélémy (Antille Francesi) dal 15 al 19 marzo 2018. Nata come sfida tra amici in un weekend a Nantucket e ormai giunta alla 31ma edizione, la St Barths Bucket è un evento unico della nautica mondiale riservato agli yacht a vela di lunghezza superiore ai 100 piedi (oltre 30 metri). Tra i 26 superyachts che partecipano alla competizione, Perini Navi "schiera" Bayesian (56m), Rosehearty (56m) e Zenji (56m). Le barche in gara, soggette a rating specifico Syra, regateranno intorno all'isola. "Questa edizione della Bucket si svolge in un momento difficile per l'isola, colpita dall'uragano dello scorso settembre" ha detto Lamberto Tacoli, presidente e a.d. di Perini Navi". Perini Navi è leader mondiale nella progettazione e costruzione di superyacht. Ne ha varati 62 fino ad oggi, tra cui 59 a vela e tre a motore.