Crolla casa Maremma, occupante salvo

(ANSA) - GROSSETO, 8 MAR - E' crollata un'abitazione nelle campagne del Grossetano, in località Quarto di Albegna: un uomo che dormiva in una stanza adiacente all'abitazione crollata è riuscito a mettersi in salvo. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. A riferirlo lo stesso occupante. L'uomo è stato estratto dopo essere rimasto sotto i calcinacci. Non risulta abbia riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Fatta intervenire anche le unità cinofile per l'eventuale ricerca di altre persone coinvolte.