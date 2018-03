Cani vagano Fi-Pi-Li, polstrada li salva

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - La polizia stradale ha salvato due cani che questa mattina vagavano impauriti lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in provincia di Firenze. Luna e Rambo, questi i nomi, un pastore australiano e uno maremmano di 5 e 7 anni, erano sfuggiti al controllo della padrona, residente nella campagna circostante. Gli agenti della stradale sono stati avvisati da alcuni automobilisti. Dopo aver individuato gli animali hanno fatto loro da scudo con l'auto per evitare che fossero travolti dai mezzi in transito, poi un agente è sceso ed è riuscito a bloccarli fabbricando dei guinzagli di fortuna con delle corde.